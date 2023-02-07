جامعة دمشق ترسل فرقا تطوعية لمساعدة المحافظات المتضررة من الزلزال

أعلن رئيس جامعة دمشق، الدكتور محمد أسامة الجبان، أنه أرسل فرقا تطوعية طلابية من الدراسات العليا «الطبية والهندسية» لمساعدة المحافظات المتضررة من الزلزال، وذلك بعد تأمين الدعم اللوجستي والتجهيزات الطبية اللازمة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».

90 طالبا من الدراسة العليا يقدمون المساعدات

وأضاف أن الفرق التطوعية تضم 90 طالبا من الدراسات العليا، بالإضافة إلى مساعدات تتضمن أدوية وأغذية وسيرومات طبية وصادات حيوية وأجهزة طبية مع كادر طبي من جميع الاختصاصات.

وشدد الدكتور الجبان على أن الجامعة جاهزة في أي وقت لتقديم جميع المساعدات المطلوبة للمساعدة في إغاثة المحافظات المنكوبة، منوها أيضا بأن الجامعة جهزت أيضا دار ضيافتها لاستقبال المتضررين من الزلزال.

الأمم المتحدة تخصص 25 مليون دولار للمساعدة الإنسانية

ومن جهة أخرى، اعلن صندوق الأمم المتحدة للطوارئ، أنه خصص 25 مليون دولار للمساعدة الإنسانية للزلزال في تركيا وسوريا، كما أعلنت أوكرانيا عزمها لإرسال فريق من 87 مسعفا إلى تركيا.

وأعلنت الداخلية التركية، أنها نشرت أكثر من 38 ألف عنصر أمني في مناطق الزلزال، و10 آلاف من قوات الدرك جرى توجيههم إلى المناطق المنكوبة.