الفنانة السورية تماضر غانم: «بيتي جاهز لإيواء المتضررين من الزلزال أيا كان العدد»

حرصت الفنانة تماضر غانم، عضو مجلس نقابة الفنانين في سوريا، على دعم مصابي الزلزال الذي شهدته بلادها فجر يوم الاثنين، والذي أسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصايين، إذ أعلنت فتح منزلها لإيواء المُتضررين.

وكتبت تماضر غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «إلى كل الأخوة والأخوات والأبناء والبنات القادمين من المحافظات الشمالية والذين تعسّر عليهم الوصول إلى بيوتهم في باقي مناطق المحافظة.. بيتي جاهز لاستقبال الناس على الرحب والسعه في بيتهم الثاني وأيِ كان العدد.. تسعهم القلوب إذا ضاقت الأماكن..وهذا أقل واجب.. البيت شرق المركز الثقافي».

سلاف فواخرجي تتبرع بـ21 مليون ليرة لضحايا الزلزال

وكانت نقابة الفنانين في سوريا، قد وجهت الشكر إلى الفنانة سلاف فواخرجي لتبرعها بـ21 مليون ليرة، لضحايا الزلزال، حيث كتبت الأخيرة عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، قائلة: «أرواحنا رخيصة أمام بلدنا وأهل بلدنا ووجع كل سوري هو وجعنا ولا قيمة لشيء مهما كان أمام دمعة طفل».

وأضافت سلاف فواخرجي: «هي دعوة نرجو بها.. أن يُساهم الجميع كل بما يستطيع وأيُّ قليل كثي في هذه النكبة الكبيرة التي تمر بها بلادنا».