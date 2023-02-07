عاجل.. مدير «البحوث التركية»: الزلزال كان متوقعا وقوته تعادل 130 قنبلة نووية
كتب:
عمرو حسني
06:42 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
زلزال تركيا
قال مدير مرصد قنديللي للزلازل في جامعة البوسفور التركية، ومدير معهد البحوث الزلزالية التركي مصطفى إرديك، إنّ موقع الزلزال كان معروفاً لكن لم يكن بإمكان أحد توقّع الوقت، إذ راكم هذا الزلزال في هذا الجزء من الصدع في عام 1114، وعلى مدار 900 عام، ضغطًا كافيًا لإحداث زلزال كبير بهذا الحجم.
زلزال بقوة 130 قنبلة ذرية وكارثة ضخمة في دولة تركيا
وأضاف مدير معهد البحوث الزلزالية التركي، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، إنّ الزلزال كان متوقعًا في سلسلة تلال هاتاي وعثمانية وكهرمان مرعش وغازي عنتاب بقوة 130 قنبلة ذرية، فالكارثة ضخمة في يوم شتاء بارد.
زلزال أقوى من زلزال عام 1999
وكشف إرديك إلى أن الصدع الذي وقع شرق الأناضول وقع في الحد الفاصل بين الصفيحة العربية والصفيحة الأورواسية، مؤكدًا أن الزلزال الذي وقع أمس الاثنين أكبر من الزلزال الذي وقع في عام 1999 في مدينة إزميد.