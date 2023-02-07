برلماني يشيد بسرعة التحرك المصري لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

أشاد النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بالتحرك المصري السريع والاستجابة الفورية بتوجيهات من القيادة السياسية، لتقديم المساعدة للشعبين السوري والتركي في إنقاذ الضحايا، ومساعدة الجرحى والمصابين إثر الزلزال الذي ضرب مدن عديدة بالبلدين، ومساعدة المنكوبين من آثار الزلزال وبما يليق بمصر ومكانتها، ودورها مع دول المنطقة، وبما يربط مصر بالشعبين التركي والسوري.

الكوارث الطبيعية تستدعي التسامي

وأضاف «حته» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن الكوارث الطبيعية لا حيلة للإنسان فيها إلا بتقديم يد العون، مطالبا كل دول المنطقة والعالم بإحياء القيم الإنسانية، والتعاون الدولي لمساعدة كل الدول المنكوبة وتقديم الدواء والمؤن لمساعدة المصابين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تتحرك كأكبر دولة إقليمية وعربية، ولها دور تاريخي ولا تتوقف أبدا عن مساعدة الأشقاء أو الدول كافة، لافتا إلى أن الخارجية تواصلت مع جميع الأطراف بسرعة كبيرة، وهو الدور المتوقع دائما من مصر ورئيسها.

ضرورة تجاوز الخلافات

ودعا النائب، الدول العربية إلى تجاوز الخلافات وتقديم الدعم لسوريا، التي لا تزال تعاني من حرب طاحنة دمرت كثير من المدن، وتحتاج لكل العون والمساعدة الإنسانية، التي يجب أن تكون المعنى الأسمى في التعاملات الدولية، وبين الأشقاء العرب.

وقدم النائب أحمد حته، مواساته لكل الضحايا والمفقودين والذين توفوا وتعزية أهاليهم، وأن يسلم الله بلادنا وشعوبنا من كل شر ويحفظ أمن واستقرار مصر وشعبها.