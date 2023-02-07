تقرير: الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين

كشفت بيانات لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن أنّ الولايات المتحدة، احتلت موقع ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين، بإجمالي حجم التجارة 9.1 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية 2020/21 و7% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة.

أظهر تقرير للغرفة، أنّ مصر كانت واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث احتلت المركز الرابع كأكبر شريك تجاري من حيث الحجم في الشرق الأوسط والأكبر في إفريقيا في عام 2020، كما استحوذت مصر على 5% من إجمالي صادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الولايات المتحدة في عام 2021، و9% من واردات المنطقة من الولايات المتحدة.

انخفاض العجز التجاري المصري

أضاف التقرير، بالنسبة للولايات المتحدة، احتلت مصر المرتبة الخمسين بين أكبر شريك تجاري لها من حيث الحجم في عام 2021، وانخفض العجز التجاري المصري مع أمريكا بشكل طفيف بنسبة 4% في عام 2021 إلى 2.5 مليار دولار (من 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2020).

ونمت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 50% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مع زيادة صادرات البترول بنسبة 60% على أساس سنوي لتصل إلى 773.9 مليون دولار.

ووفقا للبيانات، فقد نما إجمالي تجارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الولايات المتحدة بنسبة 28% إلى 122.6 مليار دولار، مقارنة بـ95.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ولا تزال مصر تسجل رابع أكبر حجم تجاري مع الولايات المتحدة خلال عام 2021، بعد إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات.

الملابس على رأس قائمة الصادرات

أظهرت البيانات أن الجزء الأكبر من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة هو المنسوجات والملابس، حيث شكلت 45% من إجمالي سلة التصدير وبلغت قيمتها 1.1 مليار دولار في عام 2021، بينما كانت أكبر الصادرات الأخرى هي منتجات الحديد والصلب، التي ارتفعت بنسبة 54% عن العام السابق إلى 173.5 مليون دولار، كما نمت صادرات المنتجات البلاستيكية بنسبة 109% على أساس سنوي لتصل إلى 173.2 مليون دولار، وهو ما يمثل 7% من سلة التصدير لعام 2021.

وشهدت الأسمدة أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 125% في عام 2021. من ناحية أخرى، انخفضت صادرات منتجات التبغ والزجاج بنسبة 89% و14% على التوالي إلى 42.2 مليون دولار أمريكي و50 مليون دولار.