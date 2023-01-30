متحدث «الخارجية»: زيارة بلينكن تعبر عن قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

قال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة الروسية موسكو مرتبة منذ فترة؛ لأنّها مرتبطة بالعلاقات الثنائية، وكان هناك ترتيب مسبق لإتمام هذه الزيارة في هذا التوقيت.

وأضاف أبو زيد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه مما لا شك فيه أن إتمام هذه الزيارة بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر ستتيح فترة أكبر للتشاور والتنسيق وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية كنتاج للمشاورات بين وزراء الخارجية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أنّ زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر تعبر عن قوة العلاقات الاستراتيجية الخاصة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سواء فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والحرص الأمريكي بأن تكون مصر هي أول محطة في الجولة الإقليمية لوزير الخارجية الأمريكي، والتي تشمل إسرائيل وفلسطين له دلالته.

الزيارة تأتي في ظل التوتر الحاد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية

وأفاد بأن الزيارة تأتي في ظل التوتر الحاد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية والحاجة للاستماع لرؤية مصر وتنسيق المواقف المصرية الأمريكية لوضع حد للتوتر الجاري في الأراضي الفلسطينية ومحاولة تشجيع الأطراف على القيام بخطوات في استئناف المفاوضات في مرحلة ما، والتهدئة والحفاظ على التهدئة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد الحقوق الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

مخاض سياسي في السودان

ولفت إلى أنه لا شك أن هناك مخاض سياسي يتم في السودان في الاتفاق الإطار والمفاوضات والمشاورات الجارية بين الأطراف المختلفة في السودان، ومصر لها اهتمام بهذا الموضوع باعتبار استقرار السودان وسلامته يعتبر مسألة تمس مصر والأمن القومي المصري، ومصر دائما داعمة للاستقرار والسلام في السودان، يضاف ذلك للوضع في ليبيا والامتداد السياسي الذي مازال قائما في ليبيا.