مراسل القاهرة الإخبارية بأنقرة: الرعب يسيطر على تركيا من حدوث تسونامي

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إنّ هناك رعبًا في تركيا من حدوث تسونامي، رغم أنّ السلطات التركية نفت إمكانية أو احتمالية حدوث تسونامي في الوقت الحالي، ولكن هذا الخوف متواجد حتى الآن.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية، «كذلك ميناء إسكندرون كان به حريق ببعض الصهاريج، ولم تتمكن السلطات التركية من إخمادها».

الحرائق تحتاج إلى التدخل عبر الجور

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة: «لم تستطع السلطات التركية الوصول إلى هذه الحرائق بسبب التقطعات والصدوع في الطرق، وذلك بسبب الزلزال، وربما يحتاج إخماد هذا الحريق إلى التدخل عبر الجو، ويبدو أن السلطات التركية منهمكة في إنقاذ المتواجدين تحت الأنقاض، ولكن الحريق مستمر منذ الليلة الماضية».

لم يتدخل أحد لإخماد الحرائق

واستطرد: «لم يتدخل أحد بالحريق بحسب آخر البيانات، فلم تصل إليه فرق الإطفاء حتى الآن، وعرضت وسائل الإعلام هذه الحرائق، وطالبت بناء على مناجاة المواطنين المتواجدين في المنطقة التدخل لإخماد هذا الحريق الذي صاحب ارتفاع منسوب المياه في مدينة إسكندرون».