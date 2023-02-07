المركز الإقليمي لعلوم الفضاء: زلزال تركيا بعيد عن مصر ولن يصيبها منه شيء

قال الدكتور علاء النهري، نائب المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن الزلازل سلسلة من الاهتزازت الارتجاجية، وتكون بسبب أنشطة براكين أو انزلاقات في القشرة الأرضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»، أن القشرة الأرضية مكونة من مجموعة من الألواح الصخرية العملاقة، كل لوح من الممكن أن يحمل قارة أو أكثر، ومع الشحن أو الزلزال، تكون بمناطق التقاء هذه الألواح ببعضها البعض، وهي موجودة في مناطق على مستوى العالم، وليس معنى أنها تكون بتركيا أن تصيبنا في مصر، لكنها بعيدة عنا.

الزلازل لها 3 تصنيفات

وتابع: «الزلازل تصنف 3 تصنيفات أساسية، فإذا كان الزلزال من 1 إلى 4 درجات على مقياس ريختر، فنشعر به فقط، ولا تسبب أضرارا، ومن 4 إلى 6 يكون متوسطا ويحدث بعض الأضرار، أما الزلزال عندما يتجاوز ذلك فيكون في الدرجة القصوى، ويمكن أن تزيل مدنا بالكامل».

3 زلازل مدمرة خلال 100 عام

واستطرد: «خلال الـ100 عام الماضية أصيب العالم بـ3 زلازل مدمرة تجاوزت الـ9 درجات، فالزلزال المصنف تصنيف ثالث أو قوي هو الذي وقع في تركيا وسوريا».