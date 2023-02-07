رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ينعى ضحايا زلزال سوريا

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، ضحايا زلزال سوريا، الذي شهدته البلاد فجر أمس الاثنين.

وأصدر مهرجان القاهرة السينمائي، بيانا صحفيا، قال فيه: «يتقدم الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجميع العاملين بالمهرجان بخالص التعازي لأسر الضحايا والشهداء والمفقودين بين حطام الزلازل المدمرة بسوريا ولبنان، مع تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين وتمنياتي لأهاليهم بالصبر والسلوان، وندعوا الله أن يتغمدهم برحمته».

يذكر أنّ الفنان السوري أسامة حلوم، قد أبدى ترحيبه الشديد باستقبال جميع المتضررين من زلزال سوريا في منزله، وقال عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «من الزميل الفنان أسامة حلوم عندي بيتين واحد على استراد كرسانا وواحد بالبهلولية باللاذقية للأهالي المتضررة بمحافظة اللاذقية».