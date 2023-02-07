مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق: ضحايا الزلزال في تصاعد مستمر

قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إن جهات حكومية سورية متابعة لعمليات الإنقاذ بمحافظتي حلب واللاذقية، أعلنت قبل قليل، وصول عدد القتلى إلى 830 قتيلا وأكثر من 1600 مصاب، كما أن أغلب أعداد الوفيات بمحافظة اللاذقية، في حين ارتفع عدد القتلى بمحافظة حلب، إلى 364 قتيلا و702 مصاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية، «هذه الأرقام في تصاعد مستمر، مع تقدم عمليات البحث باعتبار أن الكثير من الذين تحت الأنقاض فقدوا حياتهم، نظرا لمرور أكثر من 30 ساعة على الانهيار والظروف الجوية القاسية».

جهود الإنقاذ تسير ببطء

وتابع: «جهود الإنقاذ تسير إلى حد ما ببطء لعدم توفر المعدات الهندسية الخاصة بعمليات رفع الأنقاض لعدم امتلاك الحكومة السورية للمعدات بسبب الحصار المفروض على سوريا منذ نحو 12 عاما».

روسيا وقانون قيصر الأمريكي

واستطرد: «قبل قليل أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان لها ردا على التصريحات الأمريكية التي قالت إن قانون قيصر يمكن أن يسمح بتوريد المستلزمات الطبية لسوريا، ولكن وزارة الخارجية السورية فندت هذا الكلام، وأوضحت أن كثير من الأجهزة الطبية وقطع غيارها تمنع دخولها لسوريا، كما أن الوضع أكثر تعقيدا في مناطق شمال سوريا في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة».