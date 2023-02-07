«القومي لعلوم البحار» لقناة الحياة: زلزال تركيا وسوريا لن يسبب موجات تسونامي

أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن زلزال سوريا وتركيل لن يسبب موجات تسونامي، مشيرا إلى وجود حركة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، لافتًا إلى أن هذه الحركة عند تركيا، مشيرًا إلى أن طبقات من القشرة الأرضية بجوار بعضها البعض، وأي حركة لدى هذه القشرة تسبب حركة متبادلة.

تباعد بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية

وأوضح خلال لقائه عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن هناك تباعدا بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية سيؤدي لصدام بين آسيا وجنوب أوروبا عند تركيا، والتباعد يسبب التصادم.

وأشار إلى أن التباعد بين الجزيرة العربية وإفريقيا ينتج عنه حركة عند خليج العقبة، وتتجه نحو الشمال.

حركة في البحرين الأحمر والمتوسط

وأكد أن هناك حركة في البحر الأحمر عند خليج العقبة، وأخرى تواجهها عند جزيرتي قبرص وكريت في البحر المتوسط.

ولفت إلى أن حدوث الزلزال داخل البحر يؤدي لحدوث مشكلة أخرى؛ إذ يمكن أن يخلق موجات تسونامي، مشيرًا أن زلزال تركيا وسوريا حدث على الأرض ولن يسبب موجات تسونامي.