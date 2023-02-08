تشريح جثة مسن عُثر عليها متحللة في منزله بالسيدة زينب

قررت النيابة العامة نقل جثة مُسن عُثر عليها متحللة، داخل منزله بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لمشرحة زينهم وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها لبيان إذا ما كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكينة

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكينة في أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وكسر باب الشقة وتبين العثور على جثة لشخص يدعى «ج.ح.م»، في العقد السادس من العمر.

وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.