عرض 3 متهمين بقتل تاجر أغنام في السيدة زينب على الطب الشرعي

قررت جهات التحقيق عرض المتهمين بقتل تاجر أنغام ذبحا في السيدة زينب على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة لبيان إذا كان المتهمون وقت ارتكاب الواقعة كانوا تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

بداية البلاغ.. شاب مذبوح داخل مخزن

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة شاب مذبوحا داخل مخزن بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد.ع»، تاجر أغنام، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وجرى نقله لمشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات: 3 متهمين اجتمعوا على قتل المجني عليه بسبب 80 ألف جنيه

كشفت التحريات أن 3 متهمين وراء ارتكاب الواقعة بدافع سرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا أن المتهم الأول صديق المجني عليه، وعلى علم بأن المجني عليه معه 80 ألف جنيه حصيلة بيع الأغنام، ففكر في التخلص منه وسرقته بمساعدة المتهمين الآخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي أصدرت قراراتها المتقدمة.