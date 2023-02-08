تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، انتظامًا في حركة وصول ومغادرة السفن، وتوجد 10 سفن متراكية على أرصفة الموانئ تنتظر التفريغ والتحميل والمغادرة.

وذكر بيان صادر عن موانئ البحر الأحمر، أنّ هناك نشاط كبير تشهده الموانئ بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، في تداول البضائع وصولًا وسفرًا، وبلغ حجم التداول اليوم، 18 ألف طن.

حجم تداول الصادرات اليوم 9 آلاف طن

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم، عددها 10، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 897 شاحنة و115 سيارة، إذ سجلت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 544 شاحنة و15 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 353 شاحنة و100 سيارة.

ميناء سفاجا يستقبل 3 سفن

وأوضح البيان، أنّ ميناء سفاجا استقبل اليوم، السفن الثلاث بوسيدون إكسبريس والحرية ودليلة، بينما تغادر السفينة أمل، التي استقبلها الميناء، أمس.

وأضاف أنّ ميناء نويبع، شهد تداول 3850 طن بضائع عامة ومتنوعة و349 شاحنة، واستقبل اليوم، السفينة سينا، بينما تغادر السفينتان بريدج وإيلة، فيما شهد الميناء بالأمس، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وإيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1570 راكبًا.