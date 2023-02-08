«س و ج» كل ما تريد معرفته عن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تحاليل المقبلين على الزواج لن تستغرق وقتا طويلا، وهى تحتاج الى نصف ساعة لا غير، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة الرئاسية لفحص وتحاليل المقبلين على الزواج، من المقرر أن يتم تدشينها بعد أيام قليلة، في الوحدات الصحية والتي وصل الى 303 وحدة صحية موزعين على مستوى محافظات الجمهورية ومزودين بكافة الأجهزة والمستلزمات المختلفة للمبادرة.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، كافة تفاصيل مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج وفقا للمعلومات الرسمية من وزارة الصحة.

متى يتم تدشين المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج؟

المبادرة من المقرر أن يتم اطلاقها الشهر الجاري بـ303 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

ما الفحوصات والتحاليل المقرر أن تتم للطرفين المقبلين على الزواج ؟

التحاليل متعددة وتم استحداث الكشف عن أمراض الإيدز والفيروس الكبدي « بي وسي»، والسكر العشوائي وصورة دم، تحليل مرض الزهيري وهو مرض ينتقل من الأم للجنين خلال فترة الحمل، والفحوصات لن تتوقف على التحاليل فقط بل تمتد إلى المشورة المختلفة ورفع الوعي بين المقبلين على الزواج بمفهوم الحياة الأسرية والأمراض التي يمكن أن تنتقل خلال العلاقة، وأهمية تنظيم الأسرة، والمشورة تتم من خلال فريق طبي مدرب على أعلى مستوى.

هل هناك فحص نفسي للطرفين؟

بالفعل، الفحص النفسي عبارة عن مجموعة من الأسئلة داخل استبيان، والاستبيان ليس مهمته تحديد إذا كان الشخص سوي أو غير سوي، ولكن مهتمة هو بيان مدى تأهله نفسيا لخطوة الزواج.

الشهادة ستكون مؤمنة أم من الممكن أن يتم التلاعب بها؟

الشهادة مؤمنة تمام، وستكون ممكنة، ويتم ربطها بمجمع الوثائق المؤمنة وهذه النقطة مهمة لعدم التلاعب بأي شكل من الأشكال.

وما هى أسعار تحاليل وفحوصات المقبلين على الزواج؟

الأسعار بسيطة ورمزية للغاية ولن تتعدى الـ150 جنيها، وفق وزارة الصحة.