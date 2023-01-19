أستاذ أمراض دم: تحاليل المقبلين على الزواج خطوة مهمة ولا يجب التخوف منها

قال الدكتور طريف حمزة، أستاذ ورئيس قسم أمراض الدم بجامعة عين شمس، إن فحوصات المقبلين على الزواج مهمة ويجب القيام بها، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان حددت قائمة التحاليل الكاملة للمقبلين على الزواج ومنها صورة الدم الكاملة، واختبار يجب إجراؤه للتأكد من سلامة الزوجين واحتمالية خلق أطفال بهم أمراض وراثية والناتج عن زواج الأقارب أو من لديهم أمراض من الممكن أن تنتقل إلى الأبناء.

تحاليل المقبلين على الزواج

وتابع رئيس قسم أمراض الدم بجامعة عين شمس، أن من ضمن تحاليل المقبلين على الزواج فحص الإيدز وتحليل السكر والفيروس الكبدي بي وسي، موضحا أن استحداث هذه التحاليل وضمها على نظيراتها خطوة مهمة من قبل وزارة الصحة للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستديمة 2030 وخلق جيل خالي من العيوب، وعلى الطرفين المقبلين على الزواج عدم استسهال هذه الخطوة والتخوف منها.

ماهي أمراض الدم؟

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين لأمراض الدم، والذي ناقش فيه العلاجات المختلفة لأمراض الدم والذي شهدت طفرة كبيرة عن السنوات السابقة، بما يتوافق مع توجيها القيادة السياسية في تقدم الرعاية الصحية.

وأضاف أن أمراض الدم عبارة عن مجموعة من الأمراض الوراثية التي تنتقل من الأباء الى الأبناء، مشيرا إلى أن السبب في حدوثها هو وجود خلل في مكونات كرات الدم الحمراء، ويمكن علاجها عن طريق الحصول على فيتامين الحديد من خلال المواد الغذائية والمصادر الطبيعية لها.