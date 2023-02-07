«متحدث الصحة»: «حقنة البرد» خطر على مرضى السكري والضغط

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين من الحصول على حقنة البرد المنتشرة أو ما يعرف بـ«مجموعة البرد» التي يتم الحصول عليها أو ما يعرف بحقنة هلتر أو الخلطة السحرية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حقن البرد بمسمياتها المختلفة كحقنة هتلر أو الخلطة السحرية يوجد بها كورتيزون ومضادات حيوية ومسكنات.

حقنة الخلطة السحرية

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصول على الكورتيزون دون داعى يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، وهناك فئات ممنوع أن تحصل عليه مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، لافتًا إلى أن المسكنات من بين مكونات حقن البرد والخلطات السحرية المنتشرة والتي تعمل على الإصابة بتقرح المعدة والتأثير على وظائف الكلي، وعلى أصحاب الأمراض المزمنة ضرورة البعد عن هذه الحقن.

المضادات الحيوية والكورتيزون

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار: نؤكد ضرورة عدم الإسراف في تناول المضادات الحيوية وعدم الحصول على المضادات الحيوية إلا من خلال الطبيب المشرف على الحالة المرضية، أو الحصول على جرعات زائدة أو أقل من المحددة، مشيرا الى أن الإسراف في تناول المضادات الحيوية يخلق بكتريا تقاوم المرض نفسه.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين ضرورة استشارة الطبيب فور الإصابة بنزلات البرد لتلقي الرعاية الصحية بشكل صحيح.