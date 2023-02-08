الجمعة.. منى صلاح ذو الفقار تكشف أسرار رحلة والدها في معكم منى الشاذلي

تحل المحامية الدولية وسيدة الأعمال المعروفة منى ذو الفقار، ابنة الفنان الكبير الراحل صلاح ذو الفقار، ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي» المُذاع على قناة cbc، الجمعة المقبل، بمناسبة الاحتفاء وتكريم اسم والدها في عيد الشرطة قبل أيام، بسبب دوره البارز في معركة الإسماعيلية، وقت أن كان ضابطا في الشرطة.

كواليس لقاء ابنة صلاح ذو الفقار مع مني الشاذلي

وتكشف منى ذوالفقار خلال اللقاء، كواليس التحاق والدها الراحل صلاح ذوالفقار بكلية البوليس «الشرطة»، ومشاركته في معركة الإسماعيلية لتحريرها من المحتل الإنجليزي، كما تروي تفاصيل وذكريات والدها في الكلية وعلاقته بتلاميذه بها، ودفعته التي أصبح منها فيما بعد وزراء داخلية في مراحل متلاحقة.

وتتذكر المحامية الدولية كيف انتقل والدها للعمل في السينما بعد أن كان مدرسا في كلية الشرطة، بعد أن طلب عمها المخرج عز الدين ذوالفقار من والدها أثناء وجوده في كلية الشرطة، أن يؤدي دور ضابط شرطة في أحد أفلامه، وبالفعل حصل والدها على إذن من وزير الداخلية وشارك بالعمل، وبعدها أحب التمثيل فقرر الانتقال للعمل في السينما كممثل، ثم منتج لأهم أفلام السينما المصرية.

مني ذو الفقار تتحدث عن زوجات والدها

وتتحدث منى ذو الفقار عن زوجات والدها الأربعة، وبينهن الفنانتين زهرة العلا وشادية، كما كشفت عن علاقتها بالفنانة الراحلة فاتن حمامة التي تعتبرها والدتها الثانية، خاصة أنّها كانت الصديقة الوحيدة لوالدتها بعد زواجها من عمها عزالدين ذو الفقار.

وعن نجاحاتها الشخصية، تكشف المحامية الدولية وسيدة الأعمال منى ذو الفقار، كواليس اختيارها أكثر من مرة بين أقوى 100 سيدة أعمال، كما تتحدّث عن دورها في تعديل عشرات القوانين سواء في مجال الأحوال الشخصية أو قانون البنوك.