3 محطات بحياة صلاح ذو الفقار في ذكرى ميلاده.. فضّل الفن عن الطب

تميز بشخصيته القوية على الشاشة المصرية، تعددت أدواره التي استطاع أن يؤثر بها على جمهوره، إنه الفنان صلاح ذو الفقار، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، إذ تعددت محطاته قبل دخول عالم الفن، فهو الدكتور، والضابط والكابتن الرياضي، لينتصر في النهاية الفنان، ويسطر حروفه في عالم الفن.

أمنية والده وجده، أن يلتحق الفنان صلاح ذو الفقار، في كلية الطب، حسبما روى الفنان في حوار نادر له بأحد البرامج التلفزيونية، أن جده يعمل طبيبا، لذلك أراد من حفيده أن يصبح مثله، ويصبح طبيبا: «جدي طبيب كان نفسه إني أطلع دكتور زيه، وكنت بحس إنه أجمل حاجة إني أرضي والدي، وبالفعل جبت مجموع مادخلنيش طب القاهرة فرحت طب الإسكندرية».

ذو الفقار ترك الطب من أجل الشرطة

وأوضح الفنان، أن مرض والده كان سببا في ابتعاده عن كلية الطب، قائلا: «بس في مرض والدي الأخير قالي أنا متنازل عن الدكترة، فحولت من الكلية»، مشيرا إلى أنه اتجه إلى الدراسة في كلية الشرطة: «أنا طالب كنت بطمح إني أكون ضابط في كلية الشرطة وأربي رجالة زي أساتذتنا ما عملوا معانا».

رغبة كبيرة انتابت «ذو الفقار» في الالتحاق بكلية الشرطة، خاصة أنه يحب الحياة العسكرية، كما أنه شاهد الكثير من أهل محافظته الشريقية انضمت للشرطة: «بابا قالي مش هتوسطلك، بس الحمدلله نجحت، واتخرجت واستلمت في شبين الكوم وفضلت 7 شهور بس»، مضيفًا أنه كان رياضيا قويا في الفريق الاول لكرة القدم والملاكمة.

التمثيل آخر محطات ذو الفقار

وقال ذو الفقار: «بعد ما اتخرجت من الشرطة واستلمت العمل، سبته واتجهت للتمثيل»، مبينا أنه وأشقائه تركوا مهنتهم من أجل الانضمام إلى الفن: «ماكنتش عارف إنه مصيري هو الفن».