رئيس منطقة القاهرة للاسكواش: تعاقدنا على سيارتي إسعاف لتأمين البطولة

قال المهندس أشرف الخولي، رئيس منطقة القاهرة للاسكواش، إنّ الفريق المنظم للبطولة، راعى الجانب الصحي للاعبين، وتجنّب العقبات التي واجهت أولياء الأمور واللاعبين في السنوات السابقة، لافتا إلى اختيار نادي الزهور وستاد القاهرة، للتسهيل على الفرق المشاركة.

تعاقدنا على سيارتي إسعاف بطاقم طبي كامل

وأضاف رئيس منطقة القاهرة للاسكواش، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنّه بالنسبة للجانب المرتبط بسلامة اللاعبين، تعاقدنا على سيارتي إسعاف من أول لآخر مباراة بطاقم طبي كامل، الأولى في نادي الزهور والثانية في الاستاد، وهناك الطاقم الطبي الخاص بالمنتخب، حيث يساعد اللاعبين في التعامل مع الإصابات والاستشفاء بعد اللعب، ولدينا أتوبيس يتحرك بين المكانين، وكل نصف ساعة يتحرك الباص بين المكانين».

الفترة الحالية إجازة منتصف العالم

وشرح رئيس منطقة القاهرة للإسكواش، أنّ البطولة راعت مواعيد الدراسة للطلاب، ورغم أن الفترة الحالية إجازة منتصف العالم، لكن بعض المشاركين في البطولة يدرسون في مدارس إنترناشيونال، والدراسة مستمرة في هذه المدارس، وبالتالي فقد جرى مراعاة هذا الأمر في جدول مباريات البطولة، مضيفا: «معظم المباريات تبدأ من الساعة الواحدة أو الثانية أو الثالثة عصرا، وهو ما منح المشاركين مرونة للذهاب إلى المدارس ثم المشاركة في المباراة».

البطولة نحو من 31 هيئة رياضية من محافظات الجمهورية كلها

وتابع رئيس منطقة القاهرة للإسكواش: «يشارك في البطولة نحو من 31 هيئة رياضية من محافظات الجمهورية كلها، ومن ثم، فإنهم يحتاجون إلى إقامة معينة، ومدينة نصر بها أماكن متنوعة في الإيجارات، وهو ما منح أولياء الأمور راحة كبيرة في الإقامة، حيث جرى توسيع قاعدة الاختيارات في مسألة محل الإقامة، كما أن الملاعب تصلح للعب وتجعل المشاركين يلعبون بالشكل الأفضل».