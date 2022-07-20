«المشروع القومي للموهوبين»: العالم بيتعلم مننا رياضة الاسكواش

قال أمير وجيه، المستشار الفني للمشروع القومي للموهوبين في الاسكواش، إنه دخل عالم التدريب بتوصية من وزير الشباب والرياضة، فقد كان ممنوعا أن يمارس الاسكواش، إذ دخل عالم التدريب صدفة: «حصلت على فرصة للتدريب وكان أحمد برادة وأبطال مصر ما زالوا تحت السن، وتم رفض فكرة الهجرة، وحصلت على تصريح بأن ألعب وأدرب، وهذه أول مرة تحدث في التاريخ، حتى نحافظ على الجيل الجديد».

«وجيه»: حصلنا على بطولة العالم تحت 19 سنة لأول مرة في مصر

وأضاف المستشار الفني للمشروع القومي للموهوبين في الاسكواش خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «كل أبطال اللعبة هاجروا قبلي إلى أوروبا، ولو اخترت الهجرة لحدثت فجوة كبيرة، لكنني فضلت البقاء، وحصلنا على بطولة العالم تحت 19 سنة لأول مرة في تاريخ مصر، والتي نظمتها نيوزلندا، وكان ذلك فردي وفرق، وفزنا على إنجلترا لأول مرة، بنتيجة 3/0 وكنت في الجهاز الفني، وكان عباس قاعدو على رأس الجهاز لأنني كنت صغيرا».

وتابع المستشار الفني للمشروع القومي للموهوبين في الاسكواش أنه سيرشح للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 20 ناشئا وناشئة لعمل برنامج خاص لهم، حتى يكونوا لاعبين ناجحين يمكنهم التتويج بالبطولات وتكرار إنجازات اللاعبين القدامى: «هذا الشهر بالكامل يشهد معسكرا للعبة بمناسبة بطولة العرب الدولية، هناك لاعبون كثر، ومن بين هؤلاء اللاعبين من سندعمه بالرعاة، لدينا مواهب كثيرة».

«وجيه»: الاسكواش المصري لديه متعته الخاصة مثل البرازيل في كرة القدم

واستكمل المستشار الفني للمشروع القومي للموهوبين في الإسكواش: «مثلا، نوران جوهر كان خالها بطل مصر في تنس الطاولة، وطلب مني أن أختبرها، وكان عمرها 5 سنوات ونصف، وعندما رأيت مستواها قلت له إنها ستكون بطلة عالم»، مشددا على أن مصر لديها قاعدة كبيرة من اللاعبين، إذ شارك أكثر من 1700 لاعب ولاعبة في بطولة الجمهورية: «الاسكواش المصري لديه متعته الخاصة مثل البرازيل في كرة القدم، كأننا نتحدث عن فن مصري، فنحن مزيج من اللياقة والفن، لدينا خط يمثلنا، والكل يتعلم منا».