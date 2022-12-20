اتحاد الاسكواش: منتخب السيدات حصد المراكز الأولى في بطولة العالم

قال الدكتور عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، إنّ منتخب مصر حصد المراكز الأولى ببطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات للمرة الخامسة في التاريخ، والثالثة على التوالي، مشيرًا إلى أنّ كل المباريات كانت صعبة للغاية والمنافسات كانت قوية وشريفة، لكن آخر مباراتين مع منتخبي ماليزيا وأمريكا شهدتا نديّة كبيرة.

تأثيرات جائحة كورونا على الاسكواش

وأضاف «خليفة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، تقديم أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر فضائية DMC، أنّ المنافسة تكون قوية للغاية مع منتخبات إنجلترا وفرنسا وأمريكا وماليزيا، لأنهم اهتموا بالاسكواش كثيرًا آخر 10 سنوات، مشيرًا إلى أنّ جائحة كورونا كان لها انعكاسات سلبية كثيرة على لعبة الاسكواش، تسبب في تأجيل البطولة حتى انتهاء الجائحة.

تصنيفات الناشيئن

وتابع رئيس الاتحاد المصري للاسكواش: «نستعد لبطولة العالم للناشئين منتصف العام المقبل بقوة»، مشيرًا إلى أنّ تصنيفات ناشئي لعبة الاسكواش عظيمة مثل الفرق الكبيرة، موضحًا أنّ ترتيب الناشئين يتكون بناءً على المشاركة في البطولات العالمية.

وأشار إلى أنّ اللاعبين الناشئين سيسافرون الأسبوع المقبل للمشاركة في أكبر بطولات الناشئين، وبعض الناشئين سافروا للمشاركة في US OPEN، وآخرين للمشاركة في British Open، متمنيًا تحقيق اللاعبين نتائج جيدة كي يظل تصنيفهم في المقدمة.