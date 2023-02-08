«التعليم»: نتعاون مع البنك الدولي لإعداد وثيقة تقييم طلاب «رابعة ابتدائي»

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تعاونت مع البنك الدولي لإعداد وثيقة إطار عام لتقييم الصف الرابع الابتدائي، وجار الإعداد للتقييم الوطني الثاني للصف الرابع الابتدائي خلال شهري مارس وأبريل من العام الحالي.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وفيما يتعلق بنظام الثانوية العامة، أشار الوزير إلى أنّ امتحانات الصف الثالث الثانوي، تشمل سحب الامتحانات من بنك الأسئلة وتصحيحها إلكترونيًا، وإضافة نسبة لا تتعدى 15% من الأسئلة المقالية القصيرة وفقًا لطبيعة كل مادة دراسية، مضيفًا أنّ المركز القومي للامتحانات مستمر في إعداد مواصفات ورقة امتحان شهادة الثانوية العامة.

الانتهاء من مسابقة 30 ألف معلم

وتابع الدكتور رضا حجازي، أنّه تم الانتهاء من مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين «رياض أطفال ومعلم فصل»، وتستعد الوزارة لتدريبهم على الشق التربوي، فضًلا عن تلقي تدريب يتعلق باللياقة البدنية والذهنية، وذلك قبل تسلمهم العمل بالمدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مامتا مورثي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والوفد المرافق لهما، لبحث دعم سُبل التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال التعليم.