«التعليم» تشيد بدور البنك الدولي في دعم خطط التنمية بمصر

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، مامتا مورثي، والمديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، مارينا ويس، والوفد المرافق لهما، بمقر ديوان عام الوزارة، اليوم، لبحث دعم سُبل التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال التعليم.

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، أهمية التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، مشيدًا في هذا الإطار بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، خاصة في مجالات التعليم قبل الجامعي، باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، مشيرًا إلى أنّ مشروع البنك الدولي من المشاريع التي ساعدت في تحقيق الجودة والإصلاح التعليمي.

تكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية

وأضاف أنّ وزارة التربية والتعليم مستمرة في استكمال تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أنّ خطة تطوير التعليم هي نهج تتبناه الدولة بأكملها، والوزارة تعمل على استكمال بناء مسيرة تطوير المنظومة التعليمية في هذا الإطار، والعمل بسياسة الحوار، ومشاركة أولياء الأمور والطلاب، ليدركوا مدى الجهد المبذول في تطوير العملية التعليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير، ملامح التطوير الذي شهدته منظومة التعليم خلال الفترة السابقة، فيما يتعلق بمؤشرات خطة إصلاح التعليم، من خلال عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.

وضع نظام لضمان الجودة لرياض الأطفال

وتابع الدكتور رضا حجازي، أنّ الوزارة انتهت حاليًا من وضع نظام لضمان الجودة لرياض الأطفال وذلك بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أنّ هدف الوزارة التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات وتنمية قدرات المعلمين.