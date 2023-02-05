وزير التعليم يوزّع هدايا تذكارية على الطلاب المشاركين في فعاليات معرض الكتاب

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، حيث استقبله الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حيث أشاد الوزير بحسن التنظيم والنجاح الكبير الذي حققه المعرض، قائلا إنّه يلقى دعما كبيرًا من الدولة، الأمر الذي يساهم في استمرار تطوره وتحقيقه مكانة متميزة، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة والقائمين على المعرض.

رحلات لطلاب المدارس إلى المعرض

وأكد حجازي، حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التفاعل والتواصل مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال تنظيم الوزارة رحلات لتوافد طلاب المدارس إلى المعرض، وكذلك الفعاليات الفنية التي شاركت بها وزارة التربية والتعليم خلال فترة انعقاده، بجانب تشجيع الطلاب على زيارة المعرض بشكل منتظم، للاطلاع على ما تعرضه دور النشر، ووزّع الوزير هدايا تذكارية للطلاب المشاركين في العروض الفنية والرياضية والاجتماعية المختلفة بالمعرض، وطلاب الاتحاد العام للاتحادات الطلابية المرافقين له خلال الجولة والتي تتمثل في مجموعة من الكتب تشجيعًا لهم ولحثهم على القراءة والاطلاع.

من جانبها، أثنت وزيرة الثقافة، على التعاون المثمر بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني في عدة مجالات، مشيرة إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من الفعاليات والأنشطة المشتركة بين الوزارتين، بهدف بناء جيل جديد مثقف ومنفتح يعي حقوقه وواجباته تجاه الوطن.

تزويد المكتبات المدرسية بإصدارات وزارة الثقافة

وقالت وزيرة الثقافة: «الكتاب أحد أهم أساسيات التثقيف ورفع الوعي، ويجري التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتزويد المكتبات المدرسية بإصدارات وزارة الثقافة، حيث تم عمل قوائم بالعناوين التي تصدرها الوزارة بقطاعتها المختصة بالنشر وتصنيفها لتناسب مراحل التعليم الأساسي المختلفة».

وتابعت: «لضمان وصول المنتج الثقافي لأكبر عدد من الطلاب، اتفق الوزيران على إذاعة أفلام الرسوم المتحركة والمصورة الخاصة بالأطفال والتي أنتجتها وزارة الثقافة وعرضت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب على قنوات مدرستنا، وبحث إنتاج برامج مسابقات لإكتشاف المواهب.

جولة في جناح حياة كريمة بمعرض الكتاب

وتفقد الوزيران جناح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كما تفقد الوزيران جناح مركز بحوث الشرطة (أكاديمية الشرطة)، وجناح هيئة الرقابة الإدارية واستمعا لشرح خطط الرقابة لتدريب الأطفال على القيم الأخلاقية، حيث أكد الدكتور رضا حجازي ضرورة مشاركة جميع الجهات لنشر الوعي الثقافي والوعي، بأهمية مكافحة الفساد بين الطلاب، كما شاهدا جولة افتراضية داخل إدارات الرقابة الإدارية، وأنهى الوزيران الجولة بتفقد جناح الطفل بقاعة5، وما يتضمنه الجناح من كتب خاصة بالطفل.

وزيرا التعليم والثقافة يوزّعان هدايا تذكارية على الطلاب المشاركين في عروض معرض الكتاب

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية، الدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، وعمرو الدسوقي مدير عام الأنشطة، وأحمد موسى رئيس الاتحاد العام للاتحادات الطلابية، وعدد من طلاب الاتحاد العام لطلاب مصر والطلاب المشاركين في الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية للوزارة بالمعرض.