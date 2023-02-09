رامي صبري وتامر عاشور وعاصي الحلاني نجوم حفلات اليوم

ينتظر الجمهور مساء اليوم الخميس، عددا من الحفلات الغنائية التي سيحييها بعض النجوم في أماكن مختلفة، ليقدموا من خلالها مجموعة من أغانيهم المميزة .

وسيكون أولى نجوم حفلات اليوم للفنان رامى صبرى، الذي سيحيي حفلا غنائيا كبيرا مساء اليوم، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك على خشبة مسرح أبو بكر سالم.

تامر عاشور فى السعودية

وفي الليلة ذاتها على خشبة المسرح ذاتها، سيشارك أيضا الفنان تامر عاشور في حفل رامي صبري، وسيقدم خلال الحفل عددا كبيرت من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها .

وهناك أيضا الفنان عاصي الحلانى الذي سيحيي حفلا غنائيا، وذلك فى مدينة بدبي بدولة الإمارات العربية، وسط حضور جماهيري كبير.

محمد سعيد يحيي حفلا في ساقية الصاوي

كما يحيي الفنان الشاب محمد سعيد حفلا غنائيا على خشبة مسرح ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك، ومن المقرر انطلاقه في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس.