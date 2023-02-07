تفاصيل حفل تامر عاشور ورامي جمال يوم 3 مارس.. التذكرة تبدأ من 357 جنيها

يستعد الفنانان تامر عاشور، ورامي جمال، لإحياء حفل غنائي كبير، مساء يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2023، بإحدى النوادي في منطقة السادس من أكتوبر.

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل تامر عاشور ورامي جمال

ومن المقرر إقامة حفل تامر عاشور ورامي جمال، في الثامنة مساء يوم الجمعة، ويشهد أجواء خاصة لظهورهما على المسرح، وسط حضور جماهيري.

وحددث الشركة المنظمة، أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ورامي جمال، علي فئتين، الأولى 557 جنيها، والثانية 357 جنيها.

نجاح تامر عاشور في أغينته الجديدة

وحقق تامر عاشور نجاح كبير، مؤخرا، من خلال أغنية الجديدة «هتوحشنا»، الذي طرحها عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث حققت أكثر من 8 مليونت مشاهدة.

أغنية «هتوحشنا»، من كلمات عمرو المصري وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر أمير محروس.

طرح رامي جمال أغنية جديدة

بينما طرح رامي جمال، أول أغنية من انتاجه، أمس علي قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك تحت اسم «عاملة اية»، حيث حققت في ساعات قليلة أكثر من 120 الف.

وجاءت أغنية «عاملة إيع» من كلمات أحمد العزب، وألحان أحمد العدل، وميكس اند ماستر إلهامي دهيمة، جيتار إحمد حسين.