رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«العفو الرئاسي» تشكر الأجهزة المعنية على جهودها لاحتواء الموقف في الوراق

كتب:

يسرا البسيوني
02:04 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
أرشيفية

أرشيفية

قدّمت لجنة العفو الرئاسي، الشكر للأجهزة المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، على جهودها لاحتواء الموقف في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

بيان لجنة العفو الرئاسي

وأضافت اللجنة في بيان عنها، أنّ جهود الأجهزة المعنية تكللت بالنجاح، وجرى إخلاء سبيل المواطنين الذين تم القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، موضحة أنّ هذا النهج الإيجابي من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني

اقرأ المزيد:

عضو «العفو الرئاسي»: نسعى لإزالة الآثار السلبية لفترة الحبس عن طريق «دمج وتأهيل» المفرج عنهم بالمجتمع

«المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»: العفو الرئاسي تجربة ناجحة تعزز حالة حقوق الإنسان والحريات العامة

عضو «العفو الرئاسي»: سجناء الرأي والحالات الإنسانية أولوية وجهد اللجنة شجع الأحزاب للجلوس على طاولة الحوار الوطني

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: العفو الرئاسي.. «أبواب الفرج مفتوحة»
بقلم يسرا البسيوني