«العفو الرئاسي» تشكر الأجهزة المعنية على جهودها لاحتواء الموقف في الوراق

قدّمت لجنة العفو الرئاسي، الشكر للأجهزة المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، على جهودها لاحتواء الموقف في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

بيان لجنة العفو الرئاسي

وأضافت اللجنة في بيان عنها، أنّ جهود الأجهزة المعنية تكللت بالنجاح، وجرى إخلاء سبيل المواطنين الذين تم القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، موضحة أنّ هذا النهج الإيجابي من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني.