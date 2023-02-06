نقيب المهندسين: سنتقدم بتعديلات على قانون النقابة في الحوار الوطني

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أهمية وقيمة الحوار الوطني والحاجة إلى السرعة في إجرائه لمصلحة الوطن، وعن رؤية نقابة المهندسين التي ستطرحها في الحوار الوطني قال النبراوي: «سنؤكد أن نقابة المهندسين هي الاستشاري الأول للدولة، بما تضمه من خبرات مهنية في التخصصات المختلفة، وما يترتب على ذلك من تعاون ودعم للدولة في مجالات التنمية والتطوير».

أهم القضايا التي ستطرح في الحوار الوطني

وأضاف نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن» أن إحدى أهم القضايا التي سيطرحها ضمن الحوار هي ضرورة التعديل التشريعي لقوانين النقابات المهنية عموما، وقانون نقابة المهندسين بوجه خاص، لا سيما أن التشريعات النقابية الحالية بالية، مضى على سنها عقود طويلة، فهي لا تتماشى مع التغيرات والمستحدثات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ما يضيق الخناق على أعضائها ويؤثر على أداء دورها الفعّال، في حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام في حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، وبينها رفع قيمة المعاش والخدمات المُقدمة للمهندسين، وإصلاح منظومة التعليم الهندسي التي أصابها الحوار، ماساهم في تردي أوضاع المهنة وارتفاع معدل البطالة».

وأشار إلى أن إحدى الأطروحات المهمة لنقابة المهندسين هي التأكيد على ضرورة عدم ممارسة الأنشطة السياسية والحزبية داخل النقابات، وعدم تدخل الأحزاب السياسية في أنشطتها.

وأضاف أن وجهة نظر النقابة تتمحور حول دعم النقابات المهنية، التي تمثل كتلة هائلة من المجتمع المصري تشكل ما يقارب 40% منه، يمثلون قطاعا عريضا من الطبقة المتوسطة، بما تضمه من أصحاب الكفاءات والخبرات في كل المجالات الحيوية، وبالتالي ضرورة إتاحة فرصة الحوار لهذه الكتلة لإبداء آرائها وتصوراتها، مشيرا إلى أن هناك عدد من القضايا البناءة، حال طرحها للحوار ستسهم في تعزيز التواصل بين المجتمع من خلال النقابات المهنية وبين الدولة بمختلف أجهزتها، بينها اقتراح بضرورة دعم التواصل بين الدولة والنقابات المهنية عبر عقد لقاء دوري بين رؤساء النقابات بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المختصين، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي مشكلة في قطاعات المجتمع المختلفة.

وأكد نقيب المهندسين، ثقته بأن مناقشة هذه الرؤية ستتفرع إلى الكثير من الرؤى البناءة لرفعة الوطن، منوها بأنه منذ الدعوة للحوار الوطني، حرصت نقابة المهندسين على التنسيق والتواصل مع كل النقابات المهنية، إذ عقدت العديد من اللقاءات مع نقباء النقابات المهنية، انطلاقًا من ضرورة التواصل والترابط مع النقابات المهنية لبلورة رؤية متكاملة وتوافقية.

أهمية الحوار الوطني

وشدد النبراوي على أهمية الحوار الوطني في فتح آفاق التفاعل المجتمعي في كل القضايا الوطنية، كما سيتيح المجال لطرح ومناقشة كل الرؤى البناءة بين كل الأطراف من مختلف اتجاهاتها تحت مظلة وطنية، وحل المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.