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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: العفو الرئاسي.. «أبواب الفرج مفتوحة»

كتب:

شريف سليمان
10:14 م | الأحد 05 فبراير 2023
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يتقدم الجنازة العسكرية لـ «شريف إسماعيل».

- تحمل المسئولية فى أصعب الظروف وأحلك الأوقات وتجسد فيه ضمير الأمة.. وصاحب مسيرة حافلة بالعمل والعطاء لم يبتغ أى شىء إلا مصلحة وطنه.

- الرئيس: كل الدعم لـ «الصحفيين العرب».

- «أمناء الحوار الوطنى» يختار المشاركين فى المناقشات.

- العفو الرئاسي.. «أبواب الفرج مفتوحة».

- حصاد 8 شهور لجهود لجنة «العفو»: الإفراج عن أكثر من 1100 شخص.. والعمل بمبدأ «مصر تتسع للجميع».

- «قناة السويس» تبحث سبل جذب خطوط ملاحية جديدة لتعزيز مكانتها الرائدة.

- حاصلون على قرارات العفو يحكون عن الأمل.. «رضا»: الفرحة رجعت لبيتنا.. و«وسيم»: أمامنا فرصة جديدة للعمل والحياة.

- «الصريحى»: «حصلت على وظيفة بشركة بترول والمسئولين قالوا لى مش هنسيبك إلا لما تشتغل».

- اليوم.. اختتام معرض الكتاب.

الصفحة الثانية

- معرض «القاهرة للكتاب» يوثق رحلة تدوين أخطر 10 سنوات في حياة مصر والبابا تواضروس الثاني.

- «الفقى»: «سنوات من المحبة لله والوطن» يعالج الفجوة السابقة من الأعمال الثقافية المؤثرة في حياة الأمم.

- «شيرين»: استغرقت 3 سنوات لتسجيل رؤية البابا.. وموقفه من المسئولين الأمريكيين سر هذا الكتاب.. والأب رافائيل ثروت: العمل يبرز عوامل تنشئة البابا.

- اليوم.. اختتام الدورة الـ «54» للمعرض و3 ملايين زائر خلال 10 أيام.

- الإقبال فاق التوقعات في الزيارات وعودة ظاهرة الطوابير.. وشراء كميات كبيرة من الإصدارات وحملها في حقائب السفر.

- اتفاق بين «الثقافة والتعليم» على إذاعة أفلام الرسوم المتحركة للأطفال على قنوات «مدرستنا» وبحث إنتاج برامج الكتشاف المواهب.

- دور النشر المصرية: النسخة الحالية محفل ثقافي يليق ابسم مصر.. والحضور الجماهيري كان مهبرا.

الصفحة الثالثة

- قرارات العفو الرئاسى والدمج المجتمعى ترسى قواعد «الجمهورية الجديدة».

- مصر للجميع.. «عفو ودمج ووقاية».

الصفحة الرابعة

- 8 أشهر من «العفو»: البداية من حفل الأسرة المصرية.. والعمل بمبدأ «مصر تتسع للجميع».

-«سعيد»: لجنة العفو الرئاسى تؤدى دوراً كبيراً لتحقيق عدالة ناجزة للمحبوسين احتياطيا ً تظهر على أرض الواقع.

-«فهمى»: على مؤسسات المجتمع المدني والقوى المختلفة دعم «لجنة العفو» لتحقيق الدمج للمفرج عنهم.

-«تنسيقية الشباب» تدعم المفرج عهنم بلجنة خاصة لإنجاح جهود العفو ونوابها: تجربة غير مسبوقة.. و«الدمج المجتمعي» سابقة في العمل السياسي.

- «عصام»: مجهودات العفو في عهد الرئيس «السيسى» تكتب بحروف من ذهب في التاريخ.

-«مقلد»: «التنسيقية» تقدم السماعدة اللازمة للمفرج عنهم عن طريق لجنة الدمج والتأهيل.

- عضو «العفو الرئاىسي»: عملنا سينتهى بخروج آخر سجن باستثناء أعضاء الجماعات الإرهابية ولا توجد خطوط حمراء.

الصفحة الخامسة

- «الدمج والوقاية».. صفحة جديدة لمنح المفرج عهنم فرصة في الحياة.

- استراتيجية شاملة وتنسيق واسع مع مؤسسات الدولة لدمج أصحاب العفو الرئاسى بعد خروجهم من السجن.. ومساعدتهم.. على التمكين المجتمعي والاقتصادي وجلوس الجميع معا على طاولة وطن واحد.

-«رضا»: الفرحة رجعت لبيتنا.. و«وسيم» موقف محترم ونشكر من أسهم ىف العفو والدمج وإعطاء المحبوسين فرصا جديدة.. . و«عبدالمؤمن» اعتبرتها بداية لأكون إنسانا جديدا والمشاركة بالكلمة الطيبة لا بالصدام والخلاف.

-«الصريحى»: «المسؤولين قالوا لى مش هنسيبك غير ومعاك فرصة عمل تبنى بيها حياتك من جديد». - حاصل عىل قرار عفو: حصلت على وظيفة بشركة بروتوكول و«ماكنتش مصدق نفسي«.

- لجنة العفو الرئاسي استجابت لطلبي من المرة الأولى.. والرد عليه وصلنى في نفس اليوم.

- مفرج عنه بقرار عفو: استعدت حياتي الطبيعية بعد تسلم عملي بشركة «كهرباء القاهرة» وعدت إليه بـ «درجة أعلى».

-«مصطفى»: «كنت فاقد الأمل في المعيشة خارج السجن.. وعايز أربى والدى وال يمكن أساعد حد يضر بلدى أو يؤذيها بكلمة».

- لحظة دخولي على زوجتي وأبنائي في المنزل لا يمكن وصفها «كلنا سجدنا شكراً لله».

الصفحة السادسة

- حزبيون: قرارات العفو تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودافع أساسي لإنجاح الحوار الوطني. - «زهران»: ننتظر المزيد من قوائم الإفراج خلال الفترة المقبلة.. و«داود»: الدولة جادة في التعامل مع ملف السجناء.

- «سامى»: الدمج فتح باب الامل لدى المحبوسين.. و«مطر»: خطوات نحو بناء «الجمهورية الجديدة».

- حقوقيون: نقلة حقوقية وسياسية.. ومصر أوشكت على إنهاء «الحبس الاحتياطي».

- رئيس «العربى لحقوق الإنسان»: لجنة العفو الرئاسى تؤدى دورها بحيادية متناهية.. و«نصرى»: الجهود الأخيرة حازت تقدير المجلس الدولى والمفوضية السامية.

- عضو «العفو الرئاسي»: سجناء الرأى والحالات الإنسانية أولوية وجهد اللجنة شجع الأحزاب للجلوس عىل طاولة الحوار الوطني.

-«العوضى»: لسنا «لجنة مشاهير» وحققنا نتائج مرضية لكنها ليست كافية وعملنا مستمر.. ونهتم بدمج المفرج عنهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

- بعض المفرج عنهم يعودون للحياة السياسية بشكل طبيعى ومشاركتهم ىف الحلقات النقاشية للإدلاء برأيهم.

الصفحة السابعة

- «المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»: «العفو الرئاسي» تجربة ناجحة تعزز حالة حقوق الإنسان والحريات العامة.

- دراسة للمركز: اللجنة تشارك بفاعلية في الحوار الوطنى وتتعاون مع مختلف الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

- وجوه عامة فى قوائم العفو.

- «الخولى»: نفحص كل الطلبات ونضع ما يستحق منها على قائمة القرارات ونسقنا مع جامعات لتوفير مقاعد دراسية مخصصة لعودة الطالب المفصولين.

-عضو «العفو الرئاسي»: نسعى لإزالة الآثار السلبية لفترة الحبس عن طريق «دمج وتأهيل» المفرج عنهم في المجتمع.

- ندعو القطاع الخاص والمنظمات الأهلية إلى خلق فرص عمل للصادر بحقهم قرارات عفو.

الصفحة الثامنة

- تطورات الـ «VAR».

-السقوط المفاجئ.

-ريال مدريد يواصل التراجع قبل المونديال.. وغموض موقف «بنزيما وكورتوا».

-فرحة كبرى.

-الأهلي يستعد لبطل أوروبا.. وتدريبات خفيفة خوفا من الإرهاق.

-غيابات بالجملة.

-الهلال يستقر على بديل «كنو وكاريلو» أمام فلامينجو.. ومكافآت خيالية للاعبين.

-عودة البروفيسور.

-الزمالك ضيفا ثقيلا على فاركو بالجولة 17 للدوري.. و«فتوح» يعود للجبهة البسرى.

 

 

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بقلم شريف سليمان