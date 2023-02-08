«فيتش» تتوقع نجاح مصر في تأمين احتياجاتها من التمويل الخارجي خلال 2023

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديدا بعنوان «وكالة فيتش: مصر تُؤمِّن احتياجاتها من التمويل الخارجي خلال 2023»، سلّط فيه الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية التي جاءت في أحدث تقارير المنظمة، ومن أهمها تأكيد الوكالة قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من التمويل الخارجي لعام 2023 بواقع 22 مليار دولار.

وتوقعت الوكالة انخفاضًا في عجز الحساب الجاري لمصر ليسجل 3.6% خلال 2022-2023 مقارنة بـ4.1% خلال 2021-2022.

وحقق عجز الميزان التجاري للسلع انخفاضا قدره 7.4 مليار دولار في 2022-2023 ليصل إلى 36 مليارًا مقارنة بـ43.4 مليار دولار في 2021-2022، كما توقعت الوكالة ارتفاعا في الصادرات المصرية من السلع بنحو 3% في 2022-2023.