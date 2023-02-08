شحن 47 ألف طن من خام الكلنكر عبر أرصفة شرق بورسعيد الجديدة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، انتظام حركة الملاحة البحرية بموانئ بورسعيد، رغم عدم استقرار الأحوال الجوية حيث تم شحن 47 ألف طن من خام الكلنكر عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة، و7800 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد.

واستقبلت الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد، السفينة WESTERN TOKYO الآتية من الاسكندرية، وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 34728 طنًا، وذلك لشحن 47 ألف طن من خام الكلنكر إلى توجو.

شحن 7800 طن صودا كاوية

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة DUZGIT DIGNITY الآتية من الإسكندرية، وذلك لشحن 7800 طن صودا كاوية، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى ألمانيا.

إجراءات خاصة بدخول السفن

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن، تمهيدًا لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة، مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن، الذي يأتي انعكاسًا للنجاحات التي أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.