تشريح جثة مجهولة الهوية لشاب عثر عليها في أحد الشوارع بشبرا

قررت النيابة العامة تشريح جثة شاب مجهول الهوية عثر عليها في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات

وطلبت النيابة العامة، تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بأنواعها، لبيان إذا كان سبب الوفاة هو تعاطي المتوفى لجرعة مخدرات زائدة من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما طلبت النيابة العامة تصوير جثة المتوفى ونشرها علي أقسام الشرطة المختلفة بالمحافظة في محاولة للتعرف على هويته من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها، وكذلك أخذ بصمات المتوفى ومطابقاتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العامة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهولة الهوية في العقد الثالث من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.