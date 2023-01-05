العثور على جثة سيدة أجنبية داخل فيلا بالتجمع دون إصابات ظاهرية

عثر رجال الشرطة بالتجمع الخامس على جثة خادمة داخل إحدى الفيلات بالمنطقة، وأمرت جهات التحقيق بنقلها إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، وسرعة إجراء التحريات في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها منطقة التجمع الخامس، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بالتجمع الخامس يفيد العثور على جثة خادمة متوفاه داخل إحدى الفيلل، وعقب الانتقال والفحص تبين وجود جثة خادمة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، كما تبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية بالجسد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة.