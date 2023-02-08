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بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.. ومؤتمر صحفي بعد قليل لإعلان خطة الطروحات

كتب:

محمد مجدي
02:48 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

ومن المُقرر، أن يعقد رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي بعد قليل، لإعلان خطة الطروحات الحكومية، حسبما أعلن مؤخراً، وهو الاجتماع الذي سيعلن فيه مدبولي أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة.

وذكر رئيس الوزراء في تصريحات صحفية سابقة له أنَّ عدد الشركات التي ستطرح ستزيد على 20 شركة.

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.