بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.. ومؤتمر صحفي بعد قليل لإعلان خطة الطروحات

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

ومن المُقرر، أن يعقد رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي بعد قليل، لإعلان خطة الطروحات الحكومية، حسبما أعلن مؤخراً، وهو الاجتماع الذي سيعلن فيه مدبولي أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة.

وذكر رئيس الوزراء في تصريحات صحفية سابقة له أنَّ عدد الشركات التي ستطرح ستزيد على 20 شركة.