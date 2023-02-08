«التنسيقية» تثمن جهود الداخلية وأجهزة الدولة في احتواء أزمة الوراق

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر لوزارة الداخلية، والأجهزة المعنية بالدولة تقديرا لجهودهم في احتواء أزمة منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتي انتهت بإخلاء سبيل كل المواطنين الذين جرى إلقاء القبض عليهم خلال تلك الأحداث فور استيفاء الإجراءات القانونية.

الحوار الوطني

وتثمن التنسيقية هذا الجهد من قبل أجهزة الدولة، باعتباره يعكس الخطوات الإيجابية المتخذة من جانبها سواء بالدعوة لـ الحوار الوطني، أو التعامل الجاد في مثل تلك الملفات بما ينعكس إيجابًا على الحياة العامة والسياسية.