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«التنسيقية» تثمن جهود الداخلية وأجهزة الدولة في احتواء أزمة الوراق

كتب:

محمد أباظة
04:50 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
تنسيقية شباب الأحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر لوزارة الداخلية، والأجهزة المعنية بالدولة تقديرا لجهودهم في احتواء أزمة منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والتي انتهت بإخلاء سبيل كل المواطنين الذين جرى إلقاء القبض عليهم خلال تلك الأحداث فور استيفاء الإجراءات القانونية.

الحوار الوطني

وتثمن التنسيقية هذا الجهد من قبل أجهزة الدولة، باعتباره يعكس الخطوات الإيجابية المتخذة من جانبها سواء بالدعوة لـ الحوار الوطني، أو التعامل الجاد في مثل تلك الملفات بما ينعكس إيجابًا على الحياة العامة والسياسية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.