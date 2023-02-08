أسواق الأسماك المملحة تستعد لموسمي شم النسيم وعيد الفطر.. جولة في الدقهلية

بدأت سوق الأسماك المملحة، استعدادتها لاستقبال موسمي عيد الفطر وشم النسيم 2023، بتمليح كميات من الأسماك البوري والسردين، في ظل حاجة المنتج للتمليح مدة لا تقل عن 21 يوما على الأقل.

سوق الأسماك المملحة تستعد لاستقبال عيد الفطر وشم النسيم

وفي جولة لـ«الوطن» بمدينة نبروة بمحافظة الدقهلية، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن الأسماك المملحة تتعدد أنواعها وأحجامها، ما يحدد سعرها الذي يختلف من يوم إلى آخر حسب المحافظة والمنطقة.

الرنجة والملوحة أكثر الأنواع مبيعا

وقال أحمد مختار، أحد المنتجين بقرية نبروه الشهيرة بإنتاج الفسيخ والرنجة على مستوى الجمهورية، إن الإقبال على شراء الأسماك المملحة مستمر طوال العام، ولكنه يزداد في المواسم مثل عيد الفطر المبارك وشم النسيم، وتعد والرنجة والملوحة أكثر الأنواع مبيعا في الأسواق.

وأضاف أن مدينة نبروة تشتهر بأجود أنواع الأسماك المملحة، ما يجعل العديد من المواطنين يسافرون إلى الدقهلية، بالأخص لشراء الكميات التي يحتجونها من الفسيخ والرنجة، ويقومون بتخزينها استعدادا لاقتراب عيد الفطر وشم النسيم.

كما أضاف أحد المنتجين بقرية نبروه، أن هناك العديد من المواطنين يقومون بتمليح الفسيخ داخل المنزل بطرق خاصة جدا، إذ تستغرق مده التمليح 21 يوما على الأقل، بالإضافة إلى أن العديد من المحلات تطرح عروضا على الأسماك المملحة، ما يزيد من إقبال المواطنين على الشراء.

أسعار الأسماك المملحة

ومن جهته، قال يوسف سعد عضو شعبة الأسماك بغرفة دمياط التجارية، إن كيلو الفسيخ يسجل 230 جنيها، وتتراوح أسعار الرنجة الهولندي من 70 إلى 85 جنيهاـ بينما يبلغ سعر الملوحة المخلية 250 جنيها.