الغرف التجارية: إقبال بسيط على المحلات في أول أيام الأوكازيون الشتوي

بدأت اليوم فعاليات الأوكازيون الشتوي 2023 في عدد من محال الملابس الجاهزة، وذلك وفق الموعد الذي حددته وزير التموين، وأشارت مصادر في الاتحاد العام للغرف التجارية إلى مشاركة نحو 4 آلاف محل ملابس في الأوكازيون الشتوي.

وقال محمود الداعور عضو شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه مع بدء الأوكازيون الشتوي في اليوم يشهد السوق حالة من الاستقرار في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطلب والإقبال خلال اليوم الأول للأوكازيون لم يكن كبيرا، ولكنه كان ضعيفا نظرا إلى كونه اليوم الأول، حيث من المتوقع أن يزداد الإقبال خلال الأيام القليلة المقبلة.

رقابة مكثفة على المحلات للتأكد من البيع بشكل صحيح

وأكد عضو شعبة الملابس، أن هناك رقابة كبيرة من قبل الجهات المختصة على المحلات للتأكد من بيعها للملابس بالفعل باسعار مخفضة عن السعر الأصلي، ومن يقوم بمخالفة ذلك يعرض نفسه للغرامة والجزاء.

إعلان أسعار مخفضة

وقد بدأت المحال في إعلان أسعار مخفضة على بضائعها، ووضع لافتات تشير إلى الأوكازيون وتخفيض الأسعار في الوقت الحالي.

وأكد ضرورة التأكد من كتابة سعر المنتج قبل الخصم وبعده على الملابس، لأنها من أساس الرقابة على المحلات، حتى لا يجرى بيع المنتج بنفس السعر القديم.