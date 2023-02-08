إخلاء مستشفى بالإسماعيلية من المرضى بسبب عطل في منظومة الإطفاء 

أخلت إدارة مركز 30 يونيو لجراحات الكلى، مساء اليوم الأربعاء، المستشفى من المرضى بسبب عطل في نظام الإطفاء الخاص بالمستشفى و«خروج بودرة إطفاء الحريق» من أحد الأجهزة داخل المستشفى.

وانتقل الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية والدكتور محمد عبد العظيم مدير مركز 30 يونيو إلى مكان الحادث، فيما تم رفع حالة الطوارئ داخل المركز.

نقل المرضى لمجمع الإسماعيلية الطبي

وقال الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية أنه تم إخلاء المستشفى بالكامل بالمرضى، ونقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي طبقا لخطة الإخلاء للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأضاف «البرعي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عطلا في بودرة إطفاء الحريق داخل المستشفى، وجاري فحص النظام بالكامل وتفريغ الكاميرات للتوصل إلى المتسبب في الواقعة.

وأكد «البرعي»، أن كافة المرضى بمركز 30 يونيو في حالة جيدة، ولم يتعرض أي منهم للأذى لسرعة نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي الملاصق للمركز وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

انتقال الحماية المدنية

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الاسماعيلية ،بسيارات الإطفاء إلى مركز 30 يونيو لتأمين المستشفى حال وقوع حريق، فيما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل أي مصاب باختناق إلى المستشفى.

واكدت مصادر طبية مسؤولة عدم وجود أي مصابين، فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة وجاري فحصها للتوصل إلى سبب انطلاق بودرة الإطفاء في المستشفى.