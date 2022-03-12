«الرعاية الصحية»: تقديم 150 ألف خدمة طبية في مركز 30 يونيو الدولي

في إطار الجولة الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع بمحافظة الإسماعيلية.. رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، في الجولة التفقدية لمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن الجولة الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه شملت الجولة تفقد الأقسام المختلفة بالمركز، من الاستقبال والطوارى، الرعايات المركزة والمتوسطة، صالات الغسيل الكلوي، إضافة إلى مراجعة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وتوافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والمخزون الاستراتيجي لهما، إلى جانب استطلاع آراء المترددين على المركز عن الخدمة الطبية المقدمة، للتأكد والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه تم تقديم أكثر من 150 ألف خدمة طبية وعلاجية بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية حتى الآن وبجودة عالمية، شملت أكثر من 5700 خدمة بقسم الطوارئ، وأكثر من 13 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و900 خدمة بالأقسام الداخلية، وأكثر من 77 ألف خدمة فحوصات الأشعة والمعمل، إضافة إلى أكثر من 46 ألف جلسة غسيل كُلوي لمرضى الفشل الكلوي وفق المعايير العالمية.

وأكد السبكي، جودة الخدمات الطبية المقدمة بمركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية ومطابقتها للمعايير العالمية، لافتًا إلى أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 108 ماكينة غسيل كلوي، إضافة إلى 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، 8 أسِرة رعاية مركزة، و 12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

جدير بالذكر، أن محافظة (الإسماعيلية) هي ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظة (بورسعيد) وانطلقت بها المنظومة يوليو 2019، ومحافظتي (الأقصر، جنوب سيناء) واللذان انطلقت المنظومة بهما مع محافظة الإسماعيلية في فبراير 2021، إضافة إلى محافظتي (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.