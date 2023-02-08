مدبولي: طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية تشمل 18 قطاعا اقتصاديا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت طرح 32 شركة في البورصة المصرية على مدار عام كامل، بدءا من الربع الحالي حتى الربع الأول من عام 2024، سواء للبورصة أو مستثمر استراتيجي أو كلاهما.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بثته قناة إكسترا نيوز، «الـ32 شركة تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا طبقا لوثيقة سياسة الملكية، وسيجري نشرها للجميع، تضم 3 بنوك هي القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي، وهو ما يتم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، ومجموعة كبيرة للشركات وجميعها يطرح لأول مرة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي وتشمل قطاعات مختلفة، وتضم شركتين تطرحان لأول مرة تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعيتن للقوات المسلحة، وهما شركة وطنية وشركة صافي».

وتابع: «والباقي يشمل كل القطاعات المختلفة سواء 7 قطاعات، قلنا إن الدول ستتخارج منهم بصورة تدريجية الفترة المقبلة أو قطاعات الدولة هتقلص الدولة من وجودها فيها، وكذلك قطاعات إضافية سنستمر فيها أو نزيد استثماراتنا كدولة باعتبارها قطاعات استراتيجية، وسنطرح منها عددا من الشركات لتوسيع مشاركة المواطنين بالملكية العامة».