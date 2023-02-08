مدبولي: طرح شركات الدولة في البورصة يهدف لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة منها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تطبيق ما يخص سياسة ملكية الدولة، لافتًا أنه سيعلن عدد الشركات بالأسماء، والتي سيتم طرحها لأول مرة، من خلال الطرح العام في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.

زيادة رأس المال وتطوير الأداء

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمجلس الوزراء، أن الشركات التي سيتم الإعلان عنها سيتم طرحها في البورصة طرح عام أو طرحها لمستثمر استراتيجي أو طرح جزء منها لمستثمر استراتيجي وجزء للبورصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على الدراسات التي تقوم بها بنوك الاستثمار المتخصصة، والتي تقول في النهاية إن الشركة يمكن أن تذهب لمستثمر استراتيجي، والذي يدخل كزيادة لرأس المال أو يستحوذ على جزء من الشركة ويدير بهدف تطوير أداء الشركة وتعظيم الاستفادة منها ومن أصول الدولة في هذا الموضوع.

مشاركة المصريين للملكية العامة

وأشار أنه يمكن طرح الشركة طرح عام بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين للملكية العامة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار ما عدته سياسة ملكية الدولة وأشارت له في هذا الأمر، مؤكدًا أنه أعلن من قبل عن طرح 20 شركة، ولكنه سيتم طرح 32 شركة.