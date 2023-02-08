رئيس الوزراء: طرح 25% من شركات الدولة أول 6 أشهر بالعام الجاري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عملية الطرح الخاصة بالشركات التي ستدرجها الحكومة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، تستهدف بها 25% من الشركات على أن يتم الانتهاء منها خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، وهو ما يجر الإعداد له مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة، للانتهاء منها بالكامل في 6 أشهر.

مدبولي: الإجراءات الخاصة بالطرح تحتاج لبضعه أشهر

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له أذاعته فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة، دائما ما يكون لها إجراءات وخطوات وتوقيتات زمنية معروفه للمتخصصين والخبراء، بعضها يحتاج بضعة أشهر، وآخرين قد يصلوا إلى عام.

وفند: «أحنا كدولة نؤكد على 32 شركة سيتم طرحها لأول مرة خلال الفترة اللي جاية من هذا العام، ومرشح أن نضيف عليهم شركات وقطاعات وكيانات أخرى طبقا للمدى الزمني وطبقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى، لكن على الأقل دول بإذن الله الدولة المصرية هتطرحهم لأول مرة، منهم قطاعات كالتأمين والكهرباء والبترول والنقل وتداول الحاويات وقطاعات أخرى مختلفة، والقطاعات متنوعه الدولة ملتزمة بطرحها في المدى الزمني القادم».