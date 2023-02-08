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عاجل.. مجلس الوزراء يقف «دقيقة حداد» على روح المهندس شريف إسماعيل

كتب:

محمد مجدي
تصوير:

سليمان العطيفي
03:27 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
عاجل.. مجلس الوزراء يقف «دقيقة حداد» على روح المهندس شريف إسماعيل

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حدادا على روح رئيس الوزراء السابق، المهندس شريف إسماعيل. 

وتقدّم الدكتور مصطفى مدبولي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بخالص التعازي إلى أسرة الراحل ومحبيه، مؤكدا أنّ إسهامات الفقيد ستظل خالدة في وجدان المصريين.

وقال مدبولي، إنّ الراحل كان طرازا خاصا من المسؤولين، ومثالا يحتذى به في المسؤولية، وله بصمات ملموسة في فترة دقيقة من تاريخ الوطن.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.