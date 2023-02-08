سوريا وتركيا تشكران مصر على المساعدات العاجلة «فيديو»

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم أبناء شعبي تركيا وسوريا في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين، والذي أدى إلى حدوث أثار تدمير كبيرة، بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

وأقلعت خمس طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

هذا، وأعرب المسئولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية والمساندة التي تقدمها الحكومة المصرية، للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة جراء هذا الزلزال المدمر.

ويعد الدعم المصري المقدم للجانبين التركي والسوري تأكيداً على أهمية الدعم الإنساني لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية، بما يسهم في دعم علاقات الترابط والتآخي بين الشعوب لتجاوز المحن.