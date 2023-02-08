مساعدات دولية طارئة للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت عدة دول ومنظمات دولية عن تقديم مساعدات مالية عاجلة، وذلك من أجل دعم جهود الإغاثة والإنقاذ في تركيا وسوريا، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلدين، أمس الأول الاثنين، وتسبب في مقتل أكثر من 11 ألف شخص حتى الآن، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

كما أعلنت دول أخرى عن توفير مساعدات إنسانية، شملت أدوية ومواد غذائية وفرق إنقاذ، وفتحت بعض الدول جسرًا جويًا لتوصيل المساعدات سريعا إلى تركيا وسوريا.

الإمارات

أعلنت الإمارات أنَّها ستقدم 100 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، وتشمل هذه المساعدات المالية توفير 50 مليون دولار للمتضررين في سوريا، إضافة إلى 50 مليون دولار لتركيا.

قطر

قالت منظمة قطر الخيرية، التي تمولها دولة قطر، إنها ستوزع 27 ألف وجبة ساخنة في غازي عنتاب، إذ يقع أحد مكاتبها، مضيفة أنَّها ستزود أماكن الإيواء في تركيا وسوريا بمواد الإغاثة، مشيرة إلى تخصيص ستة ملايين دولار للمراحل الأولى من مساعداتها.

الصين

كما أعلنت الصين أنَّها ستقدم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان، أي ما يعادل 4.4 مليون دولار، عقب الزلزال الذي أدى إلى مصرع أكثر من 11 ألف شخص حتى الآن.

كندا

في حين تعهد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، توفير مساعدات عاجلة بقيمة 7.5 مليون دولار لتركيا وسوريا، قائلا إنَّ بلاده ستواصل تقديم الدعم مع تطور الوضع.

أستراليا

كما أعلنت أستراليا أنَّها ستقدم مساعدات تقدر بـ7 ملايين دولار، وقالت إنَّها ترسل فريق بحث وإنقاذ بالمناطق الحضرية من 72 فردًا إلى تركيا، فيما قالت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الإيطالية إنَّها ستخصص 500 ألف يورو لإغاثة الطوارئ.

باكستان

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أمس الثلاثاء، إنشاء صندوق إغاثة من أجل مساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، وناشد شعبه خاصة رجال الأعمال ورجال الخير بالتبرع للصندوق بسخاء.

السويد

كما أعلنت السويد أنَّها ستقدم مساعدات بنحو 650 ألف دولار للمتضررين في تركيا وسوريا، وذلك من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر.