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عاجل.. السيسي يعزي الأسد في ضحايا زلزال سوريا: متضامنون مع الأشقاء

كتب:

محمد أبو عمرة
02:23 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس 6، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

و أكد الرئيس تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المُصاب الأليم، مشيرا إلى توجيهاته بتقديم أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن امتنانه للفتة الكريمة من الرئيس، مؤكدا اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيها الشقيقين.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.