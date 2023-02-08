محافظ مطروح يكرم 300 إمام وحفظة القرآن الكريم ببرنامج حق الطفل

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم، الحفل الختامي لفعاليات البرنامج التثقيفي للطفل الذي نظمته مديرية أوقاف مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ولفيف من مشايخ أوقاف مطروح، بمسجد العوام، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

برنامج حق الطفل

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن الأنشطة الثقافية تأتي في إطار برنامح حق الطفل ومستقبلهم كأجيال ورجال الوطن في المستقبل، وشهدت الاحتفالية قراءة القرآن الكريم وأبيات من الشعر والمديح لبراعم الإيمان.

تثقيف الأطفال دينياً

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية الاهتمام بالقاعدة العريضة من الأطفال وتثقيفهم دينياً وتكريم حفظة القرآن والحرص على تواجده معهم ، وشكره لأولياء الأمور على حسن تربية النشء لنصنع رجال المستقبل والتربية على الثقافة الدينية والعلمية ليكونوا صالحين لانفسهم ومجتمعهم ، والاشادة ببرنامج التثقيف الذى نظمته مديرية أوقاف مطروح مع الترحيب باستمراره.

المركز الثقافي الإسلامي

وأشار إلى حصول المركز الثقافي الإسلامي على المركز الرابع مع دعم المحافظة ووزارة الأوقاف لمسابقة حفظ القرآن الكريم في شهر رمضان الكريم، موجها الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على دعمه للمحافظة في جميع النواحى الدينية، وشكر لجهود مديرية أوقاف مطروح ومشايخها وحرصهم على تنظيم البرنامج بما يعود على أطفالنا بالنفع ليكونوا حفظة القرآن الكريم، مع الافتخار بهم وأولياء أمورهم.

إنارة القلوب والعقول

ولفت وكيل أوقاف مطروح أهمية دور الأسر على الاهتمام ليكون أبنائهم نافعين لأنفسهم وأهلهم ومجتمعهم مع إنارة القلوب والعقول، حيث يهتم البرنامج التثقيفي بتعليم آداب دينهم وتنشأة الإنسان مع تكريمهم وسعيهم للتفوق وغرس الانتماء للأسرة والوطن مع أهميته ليكونوا أسوة برسولنا الكريم إذا تعلق بوطنه مكة، مع تعليم الخطاب الديني الوسطي والاعتناء باللغة العربية التى تربطنا بتراثنا، والانتماء الديني والإنساني والتأكيد على أن اختلاف العقائد للتعارف والتسامح لا للتنافر، فإن أكرمهم عند الله أتقاهم ، مع مواجهة السلوكيات الخطرة كالتنمر وغيرها، وغرس العلم وتأكيد أهميته في ارتقاء الأمم مع التخطيط والأخذ بالأسباب والارادة والعزيمة من أجل نهضة الأمة.

وفي نهاية الاحتفالية كرم المحافظ 300 من المشايخ والمعلمين والأطفال حفظة القرآن والأحاديث النبوية والمتميزين المجتازين للبرنامج التثقيفي.