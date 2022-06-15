وكيل «أوقاف مطروح»: برنامج حق الطفل يحفظ الجيل الجديد من التطرف

أعلن فضيلة الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن برنامج حق الطفل الذي تنفذه وزارة الأوقاف في المساجد، من أهم البرامج للحفاظ على الجيل الجديد، وأنهم أمانة بين أيدينا وثروة قومية لا نتركهم عرضة لأفكار غريبة على مجتمعاتنا، بل نهتم به تربية وتزكية وتثقيفا وتعليما، فأين يجدوا ذلك إن لم يجدوه في رحاب بيت الله؛ كما أن المجال مفتوح لمقارئ الجمهور لإتقان قراءة القرآن وتجويده، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم أولى الناس بتعيلم الجماهير كيفية إتقان وإجادة قراءة كتاب الله عزوجل.

برامج دعوية وقرآنية بالمساجد

وعقد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اجتماعا، اليوم، مع الأئمة في إدارة أوقاف غرب مطروح بقاعة المناسبات بمسجد العوام، وأشاد بدور الأئمة في تنفيذ برامج الوزارة الدعوية والقرآنية بكل جدية وإتقان، وأوصى بمزيد من الجهد في برنامج حق الطفل.

خاطرة العشاء ودرس العصر

وأكد وكيل أوقاف مطروح ،على خاطرة العشاء ودرس العصر بالدوام عليها، وعدم التهاون أو التقصير فيها، فهي أمانة ودعوة ترسم شخصية الإمام ودوره في بناء الوعي وزيادة الانتماء، مما يساعد على حماية الفكر الإسلامي من التطرف الفكري يتحين الغفلة لإسقاط المجتمعات وتمزيقها، كما ينبغي مواجهة الأفكار التي تدعو للانحلال المجتمعي وتمييع المجتمع، كما شدد على المشاركة الفاعلة في مشروع صكوك الأضاحي لمساندة الأسر الأولى بالرعاية، والذين يستحقون الدعم من جميع القادرين في موسم عيد الأضحى وعلى مدار العام.