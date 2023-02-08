الصين تهاجم أمريكا بعد واقعة منطاد التجسس

ذكر البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن بالولايات المتحدة، أنه يتهم جمهورية الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس، بحسب خبر عاجل نقلته قناة «سكاي نيوز عربية» مساء اليوم.

بيان شديد اللهجة

يشار إلى السفارة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية قدمت احتجاج شديد اللهجة لكبار المسؤولين بوازرة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بعد الهجوم الأمريكي على المناطد الصيني، والإشارة إلى أن الصين تتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية.

بيان سفارة الصين في أمريكا

وأصدرت سفارة الصين في أمريكا اليوم، بيانا تشير فيه إلى أن الدخول غير المقصود للمنطاد لم يكن متوقعا تماما، وهذا أمر عرّضي وقع بسبب ظرف قهري، وتم الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، التعامل معه بعد أن خرج من السيطرة، ولم تستطع الصين التعامل معه، وكان هذا الأمر بداية الأسبوع الجاري، قبل يومين من وقوع زلزال تركيا وسوريا.